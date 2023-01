Após temporal de quinta, RS ainda tem quase 11 mil pontos sem luz

Na manhã desta sexta-feira (27), cerca de 10,7 mil consumidores seguem sem luz após o temporal que atingiu o Rio Grande do Sul a partir da tarde de quinta (26). Os fortes ventos derrubaram árvores, galhos e outros objetos sobre a fiação elétrica em vários municípios. Equipes da CEEE Grupo Equatorial e da RGE seguem trabalhando para normalizar o atendimento.

Na área atendida pela CEEE Grupo Equatorial, são 6 mil pontos sem luz, segundo o boletim divulgado às 12h30min. Três municípios ainda contam com mais de mil clientes atingidos: São Jerônimo (1,7 mil), Eldorado do Sul (1,4 mil) e São Lourenço do Sul (1 mil). Os demais municípios possuem demandas pontuais, relacionadas ao horário do temporal.

Outros 4,7 mil clientes estão sem energia elétrica ainda na área de atendimento da RGE, com maior concentração na região de Taquara. A cidade do Vale do Paranhama teve 100 casas destelhadas e ruas alagadas após a forte chuva.