Rio Grande do Sul ainda tem cerca de 22 mil pontos sem luz após o temporal

O temporal que atingiu o Rio Grande do Sul na tarde desta quinta-feira (26/01), acompanhado de rajadas de vento, deixou vários pontos sem luz em decorrência da queda de galhos e objetos sobre os fios da rede elétrica. Na noite de quinta, cerca de 105 mil clientes chegaram a ficar sem energia no Estado. Nesta manhã, pelo menos 21,5 mil pontos seguem sem luz.

Equipes da CEEE Grupo Equatorial continuam trabalhando para restabelecer a energia em pontos de sua área de concessão. No momento, são 13 mil clientes sem energia. As regiões mais afetadas são a Metropolitana, com 8 mil clientes, e o Centro Sul do Estado, com 3,5 mil. Os municípios mais impactados são São Jerônimo (2,5 mil), Eldorado do Sul (2 mil) e Porto Alegre (2 mil).

Na área da RGE, 8,5 mil clientes estão sem energia elétrica, com maior concentração na região de Taquara. A cidade foi atingida por um forte temporal e, segundo a Defesa Civil do município, 100 casas foram destelhadas, além de prejuízos em prédios públicos e ruas alagadas. A RGE informa que as equipes da empresa seguem totalmente mobilizadas para restabelecer o fornecimento de energia aos clientes atingidos no menor tempo possível.