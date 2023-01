Estudantes da UFRGS pedem reajuste nas bolsas de pós-graduação, o que não acontece há 10 anos

Em ato convocado para esta quinta-feira (26), estudantes de pós-graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) se reuniram para reivindicar o reajuste do valor de bolsas de mestrado e doutorado, o que não acontece há 10 anos. A manifestação, organizada pela Associação de Pós-Graduandos (APG) e pelo Diretório Acadêmico Estudantil (DCE), fez uma caminhada simbólica pela universidade e seus integrantes levavam cartazes que pediam o fim do "teto de gastos."

Estudante do Programa de Pós-Graduação de Ciências do Movimento Humano, da área de Educação Física, Lucas Beraldo também é coordenador de finanças da APG e considera que a falta de investimento nas bolsas e o baixo valor afetam a pesquisa brasileira. "Deixa o estudante numa situação complicada, muitas vezes ele não consegue se dedicar como gostaria. Além disso, faz com que o lugar da pesquisa no País se torne mais elitista, onde só consegue estudar quem não precisa da bolsa para se sustentar", refletiu.

O principal objetivo dos manifestantes é fazer com que a bolsa seja reajustada, incialmente, pela inflação. Ou seja, um reajuste de 70%. "Nosso incentivo não chega nem perto do que o Dieese [Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos] considera aceitável. Temos que partir daí", ressaltou Beraldo.

Ele destaca ainda que, embora a UFRGS não tenha o poder de reajustar as bolsas, função que cabe à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e ao Ministério da Educação (MEC), poderia, segundo suas palavras, "pressionar mais politicamente para que isso acontecesse." Além disso, o grupo pedia por melhorias nas políticas de assistência estudantil a alunos de pós. "Se tem assistência, é possível aliviar o orçamento. Agora, tendo que pagar um aluguel, por exemplo, não sobra nada", ponderou o coordenador de finanças da APG.

Para a estudante Patrícia Gasperin, também da área da educação física e que foi apoiar a mobilização, o aumento da verba poderia facilitar a permanência de estudantes de baixa renda nos programas de pós. "As cotas foram aprovadas recentemente, mas como alunos em vulnerabilidade vão ficar estudando se precisam trabalhar para se sustentar", questionou fazendo referência a resolução do Conselho Universitário que aprovou a destinação de 30% das vagas de pós-graduação para pretos, pardos, indígenas, pessoas com deficiência ou grupos historicamente excluídos.

O pró-reitor de Pós-Graduação, Julio Barcellos, admite que a assistência prestada aos estudantes na UFRGS deixa lacunas, especialmente na questão habitacional, mas que há programas, como o de alimentação nos restaurantes universitários e o custeio de viagens para pesquisas. Ele informa, ainda, que dos R$ 130 milhões disponíveis para o orçamento estudantil, 25% é destinado à assistência. "É preciso destacar, no entanto, que nós recebemos mais recursos para alocar nas políticas de graduação, pois é a política nacional. Agora, estamos reformando as casas estudantis dos graduandos", afirmou. Apesar disso, o pró reitor não descarta a necessidade de casas estudantis para pós-graduandos. Sobre a pressão política para o aumento das bolsas CAPES, Barcellos respondeu que isso é feito por meio das entidades competentes. "Para a universidade também é importante esse reajuste. Não queremos que a pós seja um subemprego", enfatizou.