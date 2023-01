Pico do calor no RS deve ocorrer na sexta-feira

O calor generalizado que tomou conta do Rio Grande do Sul, com marcas de até 40°C nesta semana, continua a se intensificar e deve atingir seu ápice na sexta-feira (27). Nesta quarta-feira, a temperatura mais alta do interior foi de 40,5°C em Quaraí. Em Porto Alegre, fez 36,8°C - a temperatura mais alta no ano foi registrada no dia 1º de janeiro: 37°C -, segundo a MetSul Meteorologia.

A responsável pelo calor excessivo tanto na Grande Porto Alegre quanto no Interior é uma "massa de ar por demais quente". O calor mais extremo se concentra no Oeste e no Noroeste com máximas perto ou acima de 40°C em cidades como Uruguaiana, Quaraí, Barra do Quaraí, Itaqui, Alegrete, Maçambará, São Borja, Santa Rosa, São Luiz Gonzaga e Porto Xavier.

Esta quinta-feira (26), conforme a MetSul, será outro dia tórrido no RS. O calor volta a aumentar no Oeste com marcas perto ou acima de 40°C. Na Grande Porto Alegre, as máximas devem ficar entre 36°C e 38°C, mas nos vales mais a Oeste, as marcas se elevam muito, o que deve levar cidades como Santa Cruz do Sul, Rio Pardo, Vera Cruz, Venâncio Aires, Taquari, Lajeado, Estrela, Arroio do Meio, Encantado, Feliz, Tabaí e Montenegro a enfrentar uma tarde escaldante: perto ou em torno de 40°C.

Na sexta, ocorrerá o pico de intensidade do calor no Rio Grande do Sul, com uma tarde extremamente quente. Um grande número de municípios deve registrar máximas de 40°C ou perto dessa marca, inclusive a Capital.

Na sexta-feira, o núcleo do ar mais quente vai atuar entre a Grande Porto Alegre, os vales, a Serra e o Litoral Norte com significativos desvios da temperatura máxima em relação às médias históricas de janeiro. As máximas à tarde devem ficar até 10°C acima da climatologia normal desta época do ano. No final desta semana e no próximo fim de semana, pancadas de chuva e temporais isolados devem atingir o RS, mas o volume deve ficar aquém do que estava sendo projetado há alguns dias.