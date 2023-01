Rodovias da Região das Hortênsias passam por melhorias

Dois importantes corredores logísticos da Região das Hortênsias, na Serra Gaúcha, estão em obras. A ERS-115, que liga o vale do Paranhana até Gramado, e a ERS-235, entre Nova Petrópolis e São Francisco de Paula, recebem melhorias na pavimentação.

Segundo a Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), empresa pública responsável pelos trechos, estão sendo realizados serviços de fresagem, que é a retirada do material asfáltico antigo para a colocação de nova camada, além de recapeamento em ambas as estradas. As ações estão concentradas nos quilômetros 26 da ERS-115 e no 27 da ERS-235, ambas em Gramado.

A estatal informou que as intervenções podem causar bloqueios de faixas e, consequentemente, lentidão ou retenção de tráfego em horários de maior movimento.

O diretor-presidente da EGR, Luiz Fernando Záchia, afirmou, por nota, que a qualificação das estradas tem relevância devido ao alto fluxo de veículos pelo local.

"Estamos operando nossos maquinários em duas rodovias extremamente significativas para o polo turístico e econômico do Rio Grande do Sul. Ao viabilizarmos um segmento mais seguro e de qualidade, todos os usuários são diretamente beneficiados pela preservação das vidas e pela geração de desenvolvimento", destaca Záchia, na nota.