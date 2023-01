Fiéis participam do traslado da imagem de Navegante em Porto Alegre

Pelo menos 1,5 mil fiéis participaram na manhã deste domingo (22), sob um calor de mais de 30°C, do traslado da imagem de Nossa Senhora dos Navegantes desde o santuário, próximo à Ponte do Guaíba, até a Igreja Nossa Senhora do Rosário, no Centro Histórico. O cortejo deu início às comemorações em homenagem à santa, cuja imagem deve ficar até o dia 2 de fevereiro no local, quando retorna em procissão para o santuário.

Remadores devotos da santa transportaram o andor pelas ruas da Capital, depois de uma missa celebrada pelo arcebispo metropolitano Dom Jaime Spengler, com a presença do pároco de Navegantes, padre Remi Maldaner. Em seguida, teve início a caminhada percorrendo as avenidas Presidente Roosevelt, Farrapos, Voluntários da Pátria e Vigário José Inácio.

Na terça-feira, tem início a novena preparatória - nove dias de missas anteriores à data comemorativa de Navegantes. Após a pandemia, esta é a primeira vez que o ato religioso ocorre de forma totalmente presencial.

Patrimônio imaterial de Porto Algre desde 2010, a festa em homenagem a Nossa Senhora dos Navegantes tem o apoio da Secretaria Municipal da Cultura e Eonomia Criativa. O secretário Henry Ventura e o adjunto Clovis André participaram da missa e da procissão. No sincretismo religioso brasileiro, a santa é associada a Iemanjá, orixá ligada à maternidade e às águas nas religiões de matriz africana como o Candomblé e a Umbanda.