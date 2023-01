JC Te Lembra: julgamento do caso Rafael, estreia de Suárez no Grêmio e Americanas em recuperação judicial

A semana terminou e você perdeu os assuntos mais importantes? O JC Te Lembra, serviço rápido de informação do Jornal do Comércio, está no ar para você se atualizar sem perder tempo.

VÍDEO: Resumo das notícias da semana em 1 minuto

Recopa Gaúcha O Grêmio conquistou o título danesta semana. A partida foi marcada pela estreia do atacante Luis Suárez. O uruguaio marcou 3 gols da partida que fechou em 4 x 1 contra o São Luiz, de Ijuí.

Campeonato Gaúcho começa neste fim de semana . No sábado (21), no Estádio Centenário, Caxias e Grêmio abrem o Gauchão. Já o Inter recebe o Juventude às 19h.