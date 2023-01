Estação São Leopoldo da Trensurb recebe ação de valorização da vida neste sábado

No próximo sábado (21), das 10h às 12h, a Estação São Leopoldo da Trensurb recebe a ação Vida sobre Trilhos, do Projeto Help, focada em saúde mental e valorização da vida. Voluntários do projeto irão distribuir aos usuários do metrô cartas com mensagens motivacionais. Além disso, eles oferecem um "Cantinho do Desabafo", onde ficam à disposição para escutar e conversar com quem esteja necessitando de apoio emocional. O projeto também disponibiliza, às pessoas atendidas, o acompanhamento por parte dos voluntários.

De outubro a dezembro do ano passado, o projeto realizou 12 ações nas estações Mercado, Mathias Velho, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Esteio e Sapucaia. No total, as atividades na Trensurb contaram com 72 voluntários, alcançando cerca de 3 mil usuários do metrô e realizando o atendimento de 77 pessoas no "Cantinho do Desabafo". Nas duas primeiras ações de 2023, nas estações Mercado e Canoas, já foram 2,9 mil pessoas alcançadas e 23 atendimentos no "Cantinho".

Já estão previstas ações nas estações até março, sempre aos sábados, das 10h às 12h:

- 21/01, na Estação São Lepoldo;

- 28/01, na Estação Novo Hamburgo;

- 04/02, na Estação Mathias Velho;

- 11/02, na Estação Sapucaia;

- 25/02, na Estação Canoas;

- 04/03, na Estação São Leopoldo;

- 11/03, na Estação Novo Hamburgo;

- 18/03, na Estação Mathias Velho;

- 25/03, na Estação Sapucaia.