Temporal deixa pelo menos dois mortos em Santa Catarina

Duas pessoas morreram e outras duas ainda estão desaparecidas após fortes chuvas que atingem Santa Catarina desde terça-feira (17), segundo a Defesa Civil do estado. As vítimas foram localizadas pelo Corpo de Bombeiros local durante a madrugada. As identidades não foram divulgadas, no entanto, foram identificados como um homem de 30 e uma criança de quatro anos.

Ao menos 17 municípios registraram prejuízos com alagamentos, deslizamentos, quedas de árvores, destelhamentos e residências destruídas por desmoronamentos de terra. As cidades impactadas pelos temporais nas últimas 24 horas são: Bom Jesus, Palmitos, Ituporanga, Abelardo Luz, Imbituba, Sangão, Ponte Serrada, Corupá, Bom Jardim da Serra, Guaramirim, Rodeio, Taió, Indaial, Timbó, Benedito Novo, Ascurra e Rio Negrinho.



O trânsito também foi fortemente afetado pelas chuvas. O governo de Santa Catarina informou que a BR-470/SC está totalmente interditada no km 75,6 após a ruptura de um bueiro. A rodovia SC-390, trecho da Serra de Rio do Castro, também está com a mobilidade completamente impedida.

A interdição ocorreu por conta de deslizamentos provocados pelas chuvas que ocorreram na região nesta quarta-feira, 18.



Equipes da da SIE e da PMRv estão no local para avaliar a situação e garantir a segurança do trecho. — POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA (@pmscoficial) January 18, 2023 O munícipio de Rodeio, onde os dois óbitos aconteceram, está em estado de alerta de nível alto. Outras cidades estão em estao de nível moderado para riscos hidrológicos e geológicos. A luz e água foram afetadas em diversas residências, mas já estão sendo reestabelecidas na maioria dos munícipios.