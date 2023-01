RS amplia ações de combate ao mosquito Aedes aegypti

A Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul (SES/RS) realizou, nesta quarta-feira (18), o Lançamento de Estratégias de Enfrentamento ao Aedes e às Doenças por Ele Provocadas 2023. O novo plano de ação tem o objetivo de frear a proliferação do mosquito responsável transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus.

De acordo com o painel de casos da Dengue RS, em 2023, já foram notificados 146 casos até o dia 16 de janeiro, seis confirmados (sendo 2 em UTI), 20 descartados e 120 em investigação.

Segundo a secretária da Saúde, Arita Bergmann, serão feitas ações em duas frentes. "Mostrar, através de um comunicado, que será semanal, então os municípios e as regiões irão se ver nesse mapa. E esse mapa dá já dicas do que o município tem que fazer para minimizar logradouros que têm larvas, para tomar cuidado com todo o ambiente; mas, para isso, é preciso mobilizar também as pessoas. E, de outro lado, hoje estamos lançando o manejo clínico, que é dar preparo a rede básica para toda a linha de cuidado em relação a essas pessoas que têm sintomas", destaca a secretária,

O ano de 2022 terminou com 66.779 casos de dengue confirmados no Estado, dos quais 66 foram à óbito. A análise genômica apontou a circulação do sorotipos DENV2 em seis municípios gaúchos com co circulação dos dois sorotipos, DENV-1 e DENV-2, aumentando o risco do aparecimento de forma grave da doença.

O número já ultrapassava o limite superior da média móvel do número de casos da série histórica. Diante do cenário, a SES/RS, por meio do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (CEVS), já havia emitido, em 27 de dezembro, um Comunicado de Risco. O documento orientava gestores a intensificarem as ações de rotina que envolvem a vigilância e controle do vetor, aos profissionais de saúde quanto à suspeição clínica dos casos e atendimento oportuno, e a população para os cuidados preventivos com relação ao mosquito e medidas individuais de proteção.