Novos temporais devem atingir o Sul do Brasil nesta semana

Novas ocorrências de tempestades severas e isoladas podem ocorrer no Sul do Brasil ainda nesta semana, de acordo com o alerta da MetSul Meteorologia. Os temporais, de caráter localizado, ocorrem devido a uma massa de ar quente que atua sobre a região, com maior intensidade no Rio Grande do Sul, e com a presença de umidade na atmosfera. Além disso, a massa deve ganhar força e se expandir, gerando mais energia para temporais fortes.

Na terça-feira (17), um temporal com chuva volumosa e ventos de 43 km/h causou prejuízos em Santa Catarina (SC). De acordo com dados meteorológicos da Defesa Civil do estado vizinho, ao menos sete cidades tiveram volumes mais significativos de chuva entre a tarde de terça-feira e a madrugada desta quarta, no Médio Vale do Itajaí e Planalto Norte.

Rodeio, Indaial, Timbó, Monte Castelo, Benedito Novo e Mafra são, em ordem, os municípios que registraram o maior acúmulo de chuva. Segundo o Corpo de Bombeiros, até a tarde desta quarta-feira foram registradas três mortes em decorrência das tempestades. Um homem de 41 anos, outro de 30 anos e uma criança de 4 anos, todos no município de Rodeio. Duas pessoas seguem desaparecidas na cidade, uma criança de 1 ano e meio e um homem de 50 anos,.

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), solicitou às estruturas do estado que prestem todo o apoio necessário aos municípios atingidos. As equipes regionais da Defesa Civil também seguem no auxílio às prefeituras, trabalhando em demandas para o restabelecimento das infraestruturas.

Também em Rodeio, uma pessoa foi resgatadas pelos bombeiros militares com a aeronave Arcanjo 03. Um homem de 37 anos, com escoriações em membros superiores, foi arrastado por 200 metros por conta da correnteza. Ele se agarrou a uma árvore, junto com outras duas pessoas, na tentativa de fugir do deslizamento. Uma outra estava sendo procurada: o homem de 50 anos que está desaparecido.

Os bombeiros militares também resgataram uma mulher de 77 anos. A casa onde estava foi atingida por deslizamento, e ela ficou embaixo do telhado com joelhos e pés presos. O filho dela conseguiu retirá-la do local e a levou para um lugar seguro. Depois, ela foi transportada para um hospital em Ibirama.

Já em Xanxerê, no Oeste do estado, técnicos da Defesa Civil estão analisando os radares meteorológicos de Chapecó e as imagens para confirmar se o fenômeno que atingiu o município foi uma micro explosão.

O fenômeno ocorre quando uma nuvem de tempestade não consegue suportar o volume de água em seu interior e toda essa água cai de uma vez, causando forte corrente de vento para baixo - da nuvem em direção ao solo - concentrada em uma pequena área.

Entre os prejuízos está a destruição do telhado de uma empresa, que acabou atingindo duas casas. Não há feridos, de acordo com a Defesa Civil de Xanxerê. No entanto, ruas ficaram alagadas e os bairros mais atingidos foram: Centro, João Winckler e Colatto. Um levantamento dos estragos está sendo feito.

Em decorrência do temporal, na região do Vale do Itajaí, em Indaial, a BR-470 está totalmente interditada por conta da ruptura de um bueiro no km 75,6, durante a madrugada desta quarta-feira. Não houve feridos e carros não foram atingidos. Um vão de cerca de dois metros se abriu na rodovia. Outras ocorrências foram registradas entre o km 74 e o 88, como queda de árvores e escorregamento de materiais sobre a pista.

A passagem está ocorrendo por um acesso secundário, apenas para veículos leves, pela SC-477 e pela SC-110, via Timbó e Rodeio. Já para veículos pesados a rota alternativa é a BR-282. O DNIT está trabalhando no local e a Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade disponibilizou maquinários para ajudar nos trabalhos de recuperação do trecho. Em caso de viagem a Santa Catarina, a recomendação é consultar o site da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar Rodoviária.