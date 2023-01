Confederação dos Municípios e Famurs estimam em R$ 1,12 milhão impacto do reajuste do piso no RS

O CPERS espera se reunir com o governador Eduardo Leite nos próximos dias para debater o reajuste do piso do magistério, atualmente em R$ 3.845,63 no RS. O Ministério da Educação (MEC) anunciou, na segunda-feira (16), o reajuste de 15% no piso nacional dos professores, passando de R$ 3.845,63 para R$ 4.420,55. Segundo estimativa da Confederação Nacional de Municípios (CNM), o impacto anual do reajuste do piso nacional do magistério em 2023 pode chegar a R$ 1,12 milhão no Rio Grande do Sul.

Na avaliação do presidente da Famurs, Paulinho Salerno, que está em Brasília, reunido com a CNM e outras federações estaduais, a decisão do MEC gera preocupação. “Mesmo reconhecendo a importância dos professores para a educação municipal, aplicar o reajuste conforme proposto pode ser o problema para muitos municípios. A conjuntura financeira é de queda de receitas. O piso da enfermagem também está sendo discutido. Precisamos ter em mente que a autonomia dos municípios está em jogo”, afirmou Salerno.

A entidade considera que a Portaria do MEC é uma norma insuficiente para atender à Constituição Federal, que prevê expressamente a necessidade de lei para dispor sobre o piso nacional do magistério. Conforme explica o movimento municipalista há um vácuo legislativo que coloca em risco a segurança jurídica de aplicação do reajuste do piso nacional do magistério, pois se baseia em critérios que remetem à Lei 11.494/2007, do antigo Fundeb, expressamente revogada pela Lei 14.113/2020, de regulamentação do novo Fundeb.

Para o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, o governo Lula optou pela mesma posição do governo Bolsonaro em relação ao reajuste do piso do magistério, preferindo não considerar o pacto federativo para não confrontar o movimento sindical dos professores. “O piso do magistério não impacta as contas do governo federal, pois quem paga são estados e municípios. Já quando se trata de medidas que impactam as finanças da União, como o salário-mínimo e o valor per capita do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), há indefinição sobre o reajuste”, comparou Ziulkoski.

Levantamento da CNM indica que cerca de 3 mil municípios concederam reajuste do piso do magistério em 2022, entre 4.016 pesquisados, sendo que 1.721 concederam percentuais diferentes do anunciado pelo governo federal. De todos os municípios consultados, somente 31,1% deram o reajuste de 33,24% definido na portaria do Ministério da Educação. Em âmbito nacional, a estimativa de impacto referente a 2023 é de R$ 19,4 bilhões apenas aos cofres municipais.