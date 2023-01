CPERS reivindica pagamento imediato e integral do reajuste de 15% no piso do magistério

O CPERS espera se reunir com o governador Eduardo Leite nos próximos dias para debater o reajuste do piso do magistério, atualmente em R$ 3.845,63 no Rio Grande do Sul. Na segunda-feira (16), uma portaria do Ministério da Educação reajustou em 15% o piso salarial nacional dos profissionais do magistério , passando para R$ 4.420,55.

A entidade reivindica o pagamento imediato e integral dos 15% para a categoria no Estado. “Além disso, estamos pleiteando que o governo, num gesto de construção de política salarial, estenda o percentual do piso para toda a categoria. Eu falo de professor e de funcionários, de ativos e aposentados, de aposentados com e sem paridade, para concursados e contratados”, ressalta Alex Saratt, presidente em exercício do CPERS.

No dia 9 de janeiro, foi encaminhada a solicitação de audiência junto com o governador Eduardo Leite e com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Valdecir de Oliveira. O encontro com Oliveira foi agendado para o dia 26 de janeiro. O Piratini ainda não confirmou a audiência. Atualmente, o governador está em viagem a Davos, na Suíça, onde acompanha o Fórum Econômico Mundial.

“Temos a expectativa positiva de que o governo, ao anunciar a educação como prioridade, entenda que além dos prédios e do modelo pedagógico, é preciso a valorização dos trabalhadores e trabalhadores de educação. Com base na expectativa, seguimos mantendo os contatos políticos para sermos atendidos pelo governador”, afirma Saratt.

O CPERS cobra a aplicação dos 15% anunciado. “Nas outras duas oportunidades, o governo manipulou fórmulas e números para pagar o piso sem dar a integralidade e o percentual certo”, critica. Outro ponto defendido pelo CPERS diz respeito ao salário dos funcionários de escolas e o chamado completivo. “A tabela salarial dos funcionários é extremamente baixa, começa em R$ 657,00. Como a Constituição determina que nenhum trabalhador pode receber menos que o salário-mínimo e no Rio Grande do Sul a referência é o mínimo estadual, é preciso receber um completivo”, explica Saratt.

Em nota, o governo do Estado disse que irá pagar o novo piso nacional dos professores. Para isso, entretanto, é necessário enviar um projeto de lei à Assembleia Legislativa, entre outras medidas. Segundo o texto, equipes técnicas das secretarias da Educação, da Fazenda, de Planejamento, Governança e Gestão e da Casa Civil irão trabalhar em conjunto para definição dos termos e do percentual de reajuste a ser adotado pelo Rio Grande do Sul.

Leia a íntegra da nota do governo do Estado:

"O governo do Estado irá pagar o novo piso nacional dos professores. O processo para implantação da medida inclui a necessidade de envio de projeto de lei à Assembleia Legislativa, bem como suplementação de recursos no orçamento de 2023, em valores que ainda estão sendo apurados. Os avanços no andamento do processo serão oportunamente comunicados nos canais do governo.

Equipes técnicas das secretarias da Educação, da Fazenda, de Planejamento, Governança e Gestão e da Casa Civil irão trabalhar em conjunto para definição dos termos e do percentual de reajuste a ser adotado pelo Estado para alcançar ou superar o valor mínimo estabelecido pela União, respeitando os limites do equilíbrio fiscal das contas públicas do Executivo gaúcho.

O governo do RS tem como prioridade promover uma profunda melhoria na educação gaúcha, o que passa, necessariamente, pela valorização dos professores. Em 2022, o RS concedeu reajuste geral ao funcionalismo de 6%, fazendo com que o piso salarial da categoria fosse elevado a R$ 4.038,52 para 40 horas, portanto, 5% acima do piso nacional de R$ 3.845,63, que vigorava no país até a publicação de nova portaria pelo Ministério da Educação. Com a medida anunciada na segunda-feira (16/1) pelo governo federal, o novo piso nacional passa a ser de 4.420,55 em todo o país.

Cabe lembrar, ainda, que o Rio Grande do Sul já procedeu a uma modernização no plano de carreira do magistério, com remuneração dos professores por subsídio e um novo plano de carreira, com estrutura de níveis de acordo com a formação dos profissionais."