Operação Verão registra 384 resgates e salvamentos

A Operação Verão RS Total no Litoral do Rio Grande do Sul registrou 384 resgates e salvamentos - um aumento de 53% em comparação com a última operação. Um fato que preocupou o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBM/RS) foi o de óbitos fora de área balizada (com a presença de guarda-vidas na prevenção). Até o momento, foram 31 mortes no Estado, todas em áreas não delimitadas para banho, sendo 28 em águas internas e três no Litoral. Nas áreas balizadas, não houve óbitos. Por isso, segundo o Corpo de Bombeiros, fica o alerta para a população: procure sempre um local com a presença do guarda-vidas. A Operação RS Verão Total 22/23 completou 30 dias na terça-feira (17). Este período, que engloba as festas de final de ano, é sempre é motivo de atenção dos bombeiros. Foram feitas 102.505 atividades preventivas - toque de apito para os veranistas.

O chefe da 6ª Operação RS Verão Total, tenente-coronel Isandré Antunes, afirmou que o aumento dos números é um reflexo da conduta do banhista que, segundo ele, tem adotado uma postura mais agressiva nas praias e no banho de mar, o que reflete em maiores intervenções físicas dos guarda-vidas, que precisam realizar o salvamento. Outro número considerado alarmante é o de pessoas encontradas: 597 pessoas, em sua grande maioria crianças, representando um aumento de mais de 60%. O dado é creditado ao uso excessivo do telefone celular na beira da praia, por parte dos pais e responsáveis, que se distraem e perdem as crianças de vista.

As ocorrências com águas-vivas também se destacam nos números. O crescimento de 20% nos casos de queimaduras com os animais marinhos é atribuído ao mar mais limpo e quente. Aconteceram 15.069 atendimentos na beira da praia. Para auxiliar nas boas condutas, o Corpo de Bombeiros tem realizado o projeto Guarda-vidas Mirim nas praias do litoral e águas internas do Estado. A ideia é mudar a cultura de prevenção da população, o projeto abrange crianças de seis a 12 anos, ensinando boas condutas na beira da praia, como o banho seguro na presença dos guarda-vidas, através de brincadeiras e dicas que valem também para os pais e responsáveis. Na temporada de verão, o Corpo de Bombeiros Militar já formou 392 guarda-vidas mirins, que auxiliam os profissionais na fiscalização das boas práticas de banho seguro.