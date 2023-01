Novas tecnologias tornam-se aliadas na área de saúde no Brasil

O uso das tecnologias digitais, além de possibilitar o avanço de diversas áreas, tornou-se um aliado da saúde, desde a digitalização de receitas até a realização de procedimentos minimamente invasivos, que auxiliam na qualidade de vida dos pacientes. No entanto, o acesso aos novos equipamentos ainda é limitado tanto no Rio Grande do Sul, quanto em nível nacional. Muitos dos novos dispositivos tecnológicos utilizados na neurocirurgia, cardiologia e urologia ainda não são disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

"A medicina tem evoluído cada vez mais, a neurocirurgia é uma especialidade de alta complexidade. A cirurgia robótica, que já está praticamente consolidada em algumas especialidades, demorou um pouco mais para chegar na neurocirurgia, devido ao nível de complexidade", explica o neurocirurgião Arthur Pereira, do Hospital Moinhos de Vento (HMV).

No ano passado, Arthur e o irmão Nelson Pereira Filho, também neurocirurgião, foram os primeiros médicos da América Latina a realizar uma cirurgia cerebral com o uso de navegador cirúrgico e braço robótico. O procedimento, que ocorreu de forma inédita, foi uma biópsia de lesão cerebral, realizada em um colega médico de 58 anos, em outubro. Conforme informações do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul (Cremers), a escolha da técnica se deu pela localização da lesão, situada em uma área profunda do cérebro próxima de zonas com funções nobres, como expressão da linguagem e controle motor.

No entanto, esta não foi a primeira cirurgia utilizando a tecnologia. Em maio de 2022, os irmãos buscaram treinamento sobre o braço robótico em Munique, na Alemanha. Na época, a tecnologia havia sido lançada há apenas nove meses. O primeiro caso utilizando o navegador cirúrgico e braço robótico Cirq, da Brainlab, empresa alemã pioneira global em tecnologia médica orientada por software, foi uma cirurgia de coluna lombar, realizada em agosto. O procedimento, em um homem de 65 anos, foi conduzido em um paciente que sofria de dor na coluna lombar com irradiação para os membros inferiores e não obteve sucesso com tratamentos clínicos prévios.

Entre os benefícios, em primeiro lugar está a precisão do diagnóstico e da cirurgia, além de economizar tempo em comparação com outros métodos. Custando em torno de US$ 500 mil, com o acréscimo de US$ 500 mil do neuronavegador, o braço robótico ainda não está disponível por meio de convênios, sendo ofertado apenas de forma privada. "Para o SUS, vejo um cenário bem possível para os próximos anos, utilizando verbas de pesquisa, de hospitais universitários. Mas, por enquanto, ainda irá demorar um tempo", complementa.

Além do Cirq, os sistemas robóticos Da Vinci, Rosa Knee e Versius fazem do Parque Robótico do Hospital Moinhos de Vento um dos mais diversificados da América Latina. Durante 2022, o HMV também adquiriu novos sistemas e aparelhos de endoscopia, o Eluxeo, que conta com tecnologia de Inteligência Artificial, CAD EYE.

O intuito é proporcionar diagnósticos mais precisos aos pacientes, e também uma detecção mais precoce de doenças. Os investimentos para a compra dos equipamentos foram na ordem de R$ 10 milhões, sendo que alguns já estão em uso na instituição e outros devem ser instalados ainda em 2023. Já no final do ano, a instituição lançou o aplicativo Moinhos, com objetivo de facilitar o dia a dia dos pacientes.