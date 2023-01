EGR executa cronograma de obras em 12 rodovias nesta semana

A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) realiza obras e intervenções em 12 rodovias nesta semana. Ao todo, são 24 frentes de trabalho operando em diferentes segmentos viários no Rio Grande do Sul. A ação das equipes e o deslocamento de máquinas na pista poderão causar bloqueios de faixas e, consequentemente, lentidão ou retenção sinalizada de veículos em horários de maior movimento. A programação de obras poderá sofrer alterações por causa das condições climáticas desfavoráveis.

O cronograma de obras prevê a realização de intervenções que incluem pintura de rotatórias, pavimentação de acessos, reparos localizados, manutenção asfáltica, conservação, roçada, limpeza de margens e operação tapa-buracos. Os motoristas que trafegarem pelos locais em obras devem respeitar os limites de velocidade indicados pelas placas orientativas de trânsito.

O diretor-presidente da EGR, Luiz Fernando Záchia, explica que as frentes de trabalho estarão atuando em localidades estratégicas do estado, atendendo às necessidades específicas de cada região. "Cada município possui a sua peculiaridade em termos de logística e desenvolvimento econômico. Por isso, espalhamos as nossas equipes por diversos pontos para que possamos executar obras que qualifiquem as estradas gaúchas", afirma o dirigente.

Confira abaixo a relação das rodovias, os pontos de atenção e os serviços que serão realizados nesta semana:

- MANUTENÇÃO NO PAVIMENTO E REPAROS LOCALIZADOS:

RSC-453, entre os quilômetros dois e quatro, em Venâncio Aires, e do 15 ao 17, em Mato Leitão

ERS-130, no quilômetro 74, em Lajeado

ERS-122, do quilômetro 82 ao 128, entre Caxias do Sul e Antônio Prado

ERS-115, no quilômetro 20, em Três Coroas

ERS-135, do quilômetro 67 ao 68, em Erechim

- SINALIZAÇÃO:

RSC-453, do quilômetro zero ao 2 e do quilômetro 7 ao 13, entre Venâncio Aires e Mato Leitão

RSC-453, pintura da rotatória do quilômetro 94, em Garibaldi

ERS-122, do quilômetro zero ao 39, entre Portão e São Vendelino

- CONSERVAÇÃO, ROÇADA E LIMPEZA DE MARGENS:

ERS-129, do quilômetro 82 ao 97, entre Muçum e Vespasiano Corrêa

ERS-130, do quilômetro 75 ao 97, entre Lajeado e Encantado

RSC-453, do quilômetro zero ao cinco, em Venâncio Aires

ERS-239, do quilômetro 17 ao 25, entre Novo Hamburgo e Campo Bom

ERS-122, do quilômetro 20 ao 39, entre Bom Princípio e São Vendelino

ERS-020, do quilômetro 67 ao 76, entre entre Três Coroas e Taquara

ERS-040, do quilômetro 85 ao 90, em Balneário Pinhal

ERS-784, do quilômetro zero ao 13, entre Cidreira e Balneário Pinhal

ERS-474, do quilômetro zero ao 15, em Santo Antônio da Patrulha

ERS-235, do quilômetro zero ao 15, em Nova Petrópolis

ERS-122, do quilômetro 88 ao 92, em Flores da Cunha

ERS-135, do quilômetro nove ao 17, entre Passo Fundo e Coxilha

- TAPA-BURACOS:

ERS-135, ERS-129 e ERS-130, em toda a extensão da rodovia.