Divulgados gabaritos preliminares das provas do segundo dia do Vestibular 2023

A Comissão Permanente de Vestibular (Coperse) divulgou na manhã desta segunda-feira (16) o gabarito preliminar do segundo dia de provas do Vestibular 2023. As respostas são das provas de Língua Estrangeira Moderna (Inglês, Espanhol, Italiano, Francês e Alemão), Física, Química, Geografia e Biologia.

Encerrado no domingo (15), após a aplicação das provas do segundo dia do concurso. Mais de 21 mil inscritos estavam aptos a prestar o concurso, realizado simultaneamente em sete cidades do Rio Grande do Sul. Em relação à opção de Língua Estrangeira, Inglês foi escolhido por 14.860 vestibulandos, Espanhol teve 7.010 inscritos, Italiano, 36, Alemão, 32 e Francês, 31. Ainda hoje está prevista a divulgação das médias e abstenções dos exames realizados ontem. O Listão com os classificados será publicado até dia 30 de janeiro.

Confira o gabarito:

Inglês

1 A

2 B

3 E

4 C

5 E

6 D

7 A

8 D

9 C

10 D

11 E

12 A

13 C

14 A

15 B

Espanhol

1 D

2 C

3 A

4 D

5 B

6 D

7 E

8 B

9 D

10 E

11 C

12 A

13 A

14 E

15 B

Italiano

1 D

2 A

3 B

4 D

5 E

6 D

7 C

8 A

9 D

10 E

11 B

12 E

13 A

14 B

15 C

Francês

1 D

2 E

3 B

4 C

5 B

6 D

7 C

8 D

9 A

10 C

11 E

12 A

13 B

14 C

15 E

Alemão

1 B

2 B

3 E

4 C

5 A

6 C

7 E

8 B

9 A

10 A

11 D

12 E

13 C

14 E

15 D

Física

16 C

17 B

18 A

19 E

20 D

21 E

22 A

23 B

24 A

25 C

26 B

27 D

28 D

29 E

30 E

Química

31 B

32 D

33 A

34 D

35 C

36 C

37 E

38 B

39 D

40 E

41 B

42 A

43 E

44 C

45 A

Geografia

46 C

47 A

48 B

49 D

50 E

51 C

52 A

53 A

54 B

55 C

56 B

57 D

58 D

59 E

60 E

Biologia

61 C

62 D

63 B

64 C

65 A

66 C

67 E

68 A

69 B

70 D

71 E

72 A

73 E

74 A

75 B