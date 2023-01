Ufrgs encerra vestibular e promete listão até o final de janeiro

Com 16,7% de abstenções no primeiro dia de provas, o Vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) foi realizado neste fim de semana em sete municípios gaúchos. Ao todo, 3.681 candidatos (entre os 21.969 inscritos) estiveram ausentes no sábado (24) na disputa por 4.008 vagas em 94 opções de cursos de graduação. O número total de desistências deve ser divulgado nesta segunda-feira (26), e o listão de aprovados está programado para sair até o dia 30 de janeiro.

No primeiro dia, houve os exames de História, Língua Portuguesa, Literatura, Matemática e Redação (que teve como tema “O apagamento das mulheres na história e o direito à memória”). Este início causou tensão aos candidatos que compareceram ao Colégio Estadual Júlio de Castilhos . Reunida em frente ao prédio, a maioria dos vestibulandos e alguns pais e acompanhantes precisou ficar por pelo menos 20 minutos no sol aguardando a abertura dos portões. Determinado pela Universidade para acontecer pontualmente às 13h30min, o acesso dos estudantes ao interior do colégio só aconteceu às 13h50min.

Outra reclamação dos pais foi a falta de informações por parte dos responsáveis pela coordenação das provas no Julinho. Mãe de uma das candidatas ao curso de Medicina, a gestora ambiental Íria de Oliveira afirma que foi uma situação "bem estressante". "O pessoal nos deixou esperando sem dar satisfação, foi preciso bater palmas em frente ao portão para saber o porque da espera. Teve gente que chegou uma hora antes e teve que aguardar bem mais que os 20 minutos de atraso".

As provas de Biologia, Física, Geografia, Língua Estrangeira e Química ocorreram no segundo e última dia do concurso, no domingo (15). Nos exames de Língua Estrangeira Moderna, os candidatos puderam optar por cinco idiomas: Inglês, Espanhol, Italiano, Francês e Alemão. A língua inglesa foi escolhida por 14.860 vestibulandos, seguida do espanhol (7.010), italiano (36), alemão (32) e francês (31).

Além de Porto Alegre, os testes puderam ser feitos em mais seis municípios: Bento Gonçalves, Canoas, Gravataí, Imbé, Novo Hamburgo e Tramandaí. Mais detalhes sobre a aplicação das provas e o cronograma do processo seletivo estão no Manual do Candidato, no site da instituição de ensino.

Do total de inscritos, 12.771 estavam na modalidade Acesso Universal e 9.198 candidatos que optaram por uma das oito modalidades de Ações Afirmativas (cotas). Sendo assim, a aplicação das provas contou com salas com atendimento especial (ledor, prova em Braille, acessibilidade, uso de aparelho auditivo, prova ampliada). Nesse grupo estão pessoas com deficiência permanente ou mesmo aquelas que estejam com alguma limitação temporária, por causa de acidentes ou incidentes.