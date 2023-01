Em Porto Alegre, frota com ar-condicionado operando aumenta depois de pressão dos passageiros

Depois de forte pressão da população e de entidades, a prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana (SMMU) e da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), intensificou a fiscalização nas garagens e terminais em relação ao funcionamento do ar-condicionado nos ônibus.

Dos 690 veículos com o equipamento, segundo o governo municipal, cerca de 520 circulam com o sistema operando - cerca de 70 a mais do que o registrado na última semana, o que representa 75% da frota que possui o equipamento. Atualmente, Porto Alegre tem 1.337 ônibus e, deste total, 51,61% possui sistema de refrigeração.

De acordo com a legislação, aqueles veículos que possuem refrigeração devem ligá-los a partir dos 24 graus. Em caso de não cumprimento da determinação, os usuários podem registrar reclamação via 118. A partir de fevereiro, os veículos que não circularem com ar-condicionado ligado serão multados.