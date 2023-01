Obras da nova ponte sobre o Arroio Mauá começam nesta segunda-feira

A nova ponte sobre o Arroio Mauá, que liga as ilhas da Pintada e Mauá, será em concreto e começa a ser construída na segunda-feira (16). Nesta sexta-feira (13), o secretário municipal de Obras e Infraestrutura, André Flores, esteve no salão paroquial da Ilha da Pintada para conversar com moradores, conselheiros e delegados do Orçamento Participativo (OP) e explicar as etapas da construção. A obra é uma antiga demanda da comunidade, já que a ponte existente foi construída de forma irregular.

A ponte será em concreto armado com 52 metros de extensão e 9,6 metros de largura. Sobre o seu tabuleiro de pavimento de concreto, haverá duas pistas de três metros e dois passeios laterais de 1,7 metro adaptados para cadeirantes com guarda-corpos metálicos nas suas extremidades de 1,3 metro de altura, conforme as normas técnicas vigentes. A estrutura irá comportar veículos leves, caminhões de porte médio, ambulâncias, caminhão de bombeiros e caminhão pequeno de gás.

Durante a implantação da nova ponte, será construído um acesso temporário para a circulação de pedestres. Já no início de março, está prevista a interrupção do trânsito de veículos entre as Ilhas da Pintada e Mauá. Orçada em R$ 3 milhões, a obra será executada pela JB Participações Societárias LTDA e tem prazo previsto de 12 meses a contar da ordem de início. A fiscalização é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smoi).