Famílias não contempladas com vagas em creches terão outra oportunidade em fevereiro

Entre os dias 6 e 10 de fevereiro, as famílias que não conseguiram vagas em creches, ou não realizaram a matrícula na escola indicada, terão mais uma oportunidade para acessar o sistema de Educação Infantil da Capital. Para isso, elas precisam estar na fila de espera de alguma escola. Quando as vagas forem disponibilizadas, as famílias serão comunicadas pela instituição de ensino, que atenderá o aluno e será nela que o responsável deverá fazer a matrícula no período indicado.

Somente neste ano, pelo menos 1,2 mil famílias realizaram a inscrição para alguma vaga mas não oficializaram a matrícula. Este número, se não for preenchido, será destinado a crianças que não foram contempladas na etapa inicial.

Apesar da abertura de cerca de 3 mil vagas nos últimos dois anos em Porto Alegre, com um investimento de R$ 274 milhões, a crescente demanda por creches ainda pressiona o sistema de educação. Somente em relação ao ano passado, a procura por este tipo de serviço aumentou 8%. Foram mais de 1,2 mil vagas solicitadas para a Educação Infantil pública do município em comparação com o ano letivo anterior.