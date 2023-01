Governador assina promoção de 754 novos sargentos da Brigada Militar

A Brigada Militar (BM) formou, neste sábado (14), 754 policiais que passam a atuar como 2º sargentos da corporação em todo o Rio Grande do Sul. Durante a solenidade de conclusão do Curso Técnico em Segurança Pública (CTSP) em Porto Alegre, o governador Eduardo Leite anunciou a assinatura do ato de promoção de todos os formandos, que será publicado em edição extraordinária do Diário Oficial do Estado. Além da capital, houve formaturas, de forma simultânea, em Caxias do Sul, Montenegro, Osório, Passo Fundo, Santa Cruz do Sul, Santa Maria e Santa Rosa.

Dos formandos, 592 policiais militares são homens e 162 mulheres. A primeira colocada, Daniela Mayca de Souza, recebeu do governador a medalha Coronel Massot pelo seu desempenho, com média final 10. “Essa formatura representa os investimentos que estamos fazendo em nossa segurança pública, com mais equipamentos, mais viaturas, mais tecnologia e mais qualificação do nosso quadro funcional. Os gaúchos têm confiança na Brigada Militar porque a história dessa instituição foi e é feita por homens e mulheres com uma missão de vida, que é proteger a nossa sociedade”, disse Leite.

O curso de formação tem 670 horas-aula e foi realizado em formato híbrido, na modalidade de ensino à distância e presencial. O início das atividades dessa turma aconteceu em agosto de 2022, com disciplinas como Técnicas de Ensino, Polícia Ostensiva, Direito Penal e Penal Militar, Análise Criminal, Administração de Logística e Patrimônio e Orçamento, entre outras.

“Todo o sistema se fortalece quando formamos e capacitamos novos profissionais. Assim, vamos seguir reduzindo os crimes e melhorando a sensação de segurança no Estado”, afirmou o secretário da Segurança Pública, Sandro Caron. Com a conclusão dessas turmas, 2.197 novos sargentos já foram formados pela corporação nos últimos três anos. O comandante-geral da BM, coronel Cláudio dos Santos Feoli, explicou a importância da função dos sargentos no dia a dia da corporação. “Os sargentos fazem a conexão das demandas do comando com as tropas para alcançar metas e resultados que a sociedade espera de nós. Eles são um elo de apoio aos mais de 10 mil soldados. Espero que os formandos inspirem não só por palavras, mas, também, arrastem pelo exemplo”, declarou o oficial.