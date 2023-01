UFRGS aprova política de cotas na pós-graduação

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) aprovou, nesta sexta-feira (13), a ampliação das cotas para o seus Programas de Pós-Graduação (PPGs). A medida, aprovada pelo Conselho Universitário (Consun), é uma demanda antiga das entidades representativas e passa a valer imediatamente.

Apesar da institucionalização acontecer somente agora, muitos programas já aplicavam de forma voluntária cotas para pessoas negras, pardas, quilombolas, indígenas, travestis e transexuais, pessoas refugiadas, migrantes em situação vulnerável e pessoas com deficiência. Com a mudança, pelo menos 30% das vagas terão que ser destinadas a estes grupos historicamente marginalizados. As ações afirmativas valem para mestrado, doutorado, especialização e residências.

De acordo com o pró-reitor de Pós-Graduação da UFRGS Júlio Otávio Jardim Barcellos, “a pós-graduação da UFRGS tem neste 13 de janeiro de 2023 um dia para a história institucional. Foi aprovada por unanimidade, no Conselho Universitário, a Resolução que instala e regra, de forma oficial, o ingresso nas pós-graduações através do Programa de Ações Afirmativas, permitindo a seleção, o ingresso e a permanência de alunos de grupos socialmente discriminados na sociedade brasileira”.