Tradicional Descida da Borges será realizada no dia 27 em Porto Alegre

Em função das obras de revitalização do Quadrilátero Central de Porto Alegre, a tradicional Descida da Borges, que marca o aquecimento das escolas de samba para o Carnaval, terá mudanças este ano. Por decisão do Comitê do Carnaval 2023, o evento, que seria realizado em três finais de semana, acontecerá somente na sexta-feira, dia 27 de janeiro, a partir das 20h, no palco montado entre o Largo Glênio Peres e a avenida Borges de Medeiros.

No local, se apresentarão as escolas campeãs do Carnaval 2022: o Grêmio Recreativo Filhos de Maria (campeã série Bronze); a Realeza (campeã série Prata) e a Imperadores do Samba - campeã série Ouro. Na ocasião, também será entregue a chave da cidade ao Rei Momo e as soberanas do Carnaval.

A campeã do Carnaval de Porto Alegre em 2022 na série Ouro foi a Imperadores do Samba, com o enredo "Um espetáculo entre os palcos da cidade" que homenageou os 250 anos da Capital. A escola obteve 159,9 pontos dos jurados. Os desfiles do Carnaval de Porto Alegre ocorreram nas noites dos dias 6, 7 e 8, no Complexo Cultural do Porto Seco depois de dois anos interrompidos devido à pandemia da Covid-19. Em segundo lugar no Grupo Ouro ficou a Bambas da Orgia, em terceiro, Imperatriz Dona Leopoldina e na quarta colocação, a Restinga.

A campeã do Grupo Prata foi a Realeza, com segundo lugar para a Unidos Vila Isabel, em terceiro a União Tinga e quarto a Praiana. As duas primeiras subiram para o Grupo Ouro em 2023. No Grupo Bronze, a vencedora foi a Filhos de Maria, com Protegidos de Princesa Isabel em segundo, Mocidade Independente da Lomba Pinheiro em terceiro e Acadêmicos da Orgia em quarto lugar. As quatro estarão no Grupo Prata em 2023.