Programa RS Seguro reduz criminalidade no Estado

Após quatro anos de execução do programa RS Seguro, o governador Eduardo Leite apresentou, na tarde desta quinta-feira (12), um balanço da queda significativa da criminalidade no Rio Grande do Sul. No plenário da Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do Rio Grande do Sul (Fecomércio-RS), em Porto Alegre, o chefe do Executivo gaúcho destacou que no principal indicador, relativo aos crimes violentos letais intencionais (CVLIs), o Estado alcançou a marca de 4 mil vidas preservadas no período.

Segundo o site do governo do Estado, o total de CVLIs foi 33% menor neste período do que o registrado entre 2015 e 2018. Nestes quatro anos anteriores à implantação do programa, foram contabilizadas 12.440 mortes e, após a criação do RS Seguro até agora, o número é de 8.380. A redução representa 4.060 vidas que deixaram de ser ceifadas pela criminalidade.

Leite reafirmou o compromisso da gestão com a manutenção e qualificação do RS Seguro. O governador destacou que se alcançou os números positivos porque o programa é transversal e estruturante, trabalhando não só o eixo de combate aos crimes, mas também a ampliação de políticas sociais e preventivas, a melhora do atendimento ao cidadão e o sistema prisional.

"Nossa estratégia de ampliar investimento, de apostar no diálogo e de promover a interação entre os órgãos de segurança está trazendo resultados expressivos. Agora, teremos novos desafios. Um deles é contribuir para que todos os 23 municípios do RS Seguro tenham cercamento eletrônico. Outro é chegar a menos de 10 homicídios por 100 mil habitantes, que é um indicador considerado razoável pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Queremos que a segurança seja um dos fatores que cativem as pessoas a viverem no Rio Grande do Sul", disse o governador.

Menos mortes em Porto Alegre e Pelotas

Na Capital, os números são ainda mais expressivos. Desde a implantação do RS Seguro, foram registradas 1.388 mortes em Porto Alegre. O número é 53% menor que as 2.930 mortes registradas em igual período antes da criação do programa.

Outro município destaque foi Pelotas. A cidade da região Sul, que havia registrado 415 mortes no período anterior à criação do RS Seguro, reduziu em 60% esse índice, com 166 mortes entre 2019 e 2022, o que representa 249 vidas preservadas.

Roubo de veículos

Entre 2019 e 2022, 41.305 veículos deixaram de ser roubados no Rio Grande do Sul. Enquanto no período pré-implantação do RS Seguro mais de 69 mil automóveis foram roubados, esse número caiu para 28.427, uma redução de 59%.

Essa diminuição representa a soma das 36 menores frotas municipais do Estado. Segundo levantamento do DetranRS, os municípios que menos têm veículos em circulação somam 39.982 automóveis. A redução também fica próxima à frota estimada do município de Cruz Alta, que tem 41.496 veículos registrados.

Em Porto Alegre, a redução dos roubos de veículos nos últimos quatro anos foi de 66%: 34.232 automóveis roubados no período anterior ao RS Seguro, frente aos 11.708 roubados entre 2019 e 2022. A capital é responsável por mais da metade da redução verificada em todo o Estado para este indicador.

Nesse ponto, outro destaque é Caxias do Sul, que reduziu 56% nos índices de roubo na comparação entre os períodos. Entre 2015 e 2018, 3.124 veículos foram subtraídos dos proprietários no município da Serra. Nos últimos quatro anos, as ocorrências caíram para 1.384, o que representa mais de 1,7 mil veículos a menos nos indicadores criminais.

Roubo a pedestres

Em todo o Estado, entre 2015 e 2018 houve 223.170 ocorrências de roubo a pedestres. Nos últimos quatro anos, com o monitoramento constante do Programa RS Seguro, registraram-se 138.789 ocorrências, 38% a menos do que em igual período anterior.

No Vale dos Sinos, Novo Hamburgo teve destaque na redução do indicador de roubo a pedestres. O município reduziu 52% o indicador, o que representa 3,8 mil roubos a menos no comparativo entre os períodos. Enquanto 7.297 pessoas tiveram seus pertences roubados de 2015 a 2018, nos últimos quatro anos esse indicador caiu para 3.491 ocorrências.