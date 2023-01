RS pode ter temporais com chuva, vento, raios e granizo isolado nesta sexta

O dia começa com variação de nuvens e pancadas de chuva na Metade Sul e Oeste do Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (13), o que dificulta o aquecimento. Por outro lado, o sol predomina na metade Norte no Estado, com registro de calor intenso.

A instabilidade ganha força a medida que avança para o Norte devido ao calor, com alerta para temporais que poderão provocar pancadas de chuva com vento, raios e granizo isolado.

A chuva deve ser irregular, com volumes que poderão oscilar entre 50 e 70 mm na Fronteira Oeste e em pontos isolados da metade Norte.

Em Porto Alegre, o dia será marcado pela variação de nuvens e pancadas de chuva, que deverão avançar especialmente a tarde com alerta para temporais na Capital. Os modelos meteorológicos indicam risco de chuva forte, com potencial de vento e granizo isolado. A temperatura avança, com forte sensação de calor antes da chuva.

Confira as temperaturas mínimas e máximas no RS:

RIO GRANDE DO SUL

Máxima de 31°C, e mínima de 20°C

PORTO ALEGRE

Máxima de 31ºC, e mínima de 22ºC