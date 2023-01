Entidades gaúchas se unem para criação da Frente Pró-Saúde RS

Entidades da área da saúde se reuniram na manhã desta quinta-feira (12), na sede do Cremers, em Porto Alegre, onde firmaram acordo para a criação da Frente Pró-Saúde RS. O objetivo da Frente é definir pautas convergentes dos órgãos e estabelecer ações para qualificar o atendimento em saúde no Rio Grande do Sul.

Integram o grupo Associação Médica do Rio Grande do Sul (Amrigs), Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul (Cremers), Federação RS - Santas Casas e Hospitais Sem Fins Lucrativos (FederaçãoRS), Federação dos Hospitais e Estabelecimentos de Saúde do Rio Grande do Sul (Fehosul), e Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers).

“Unir nossas vozes, conhecimento e forças é um importante avanço para buscarmos medidas mais eficazes para o controle de gestão e custeio da saúde em nosso estado”, destaca o vice-presidente da Amrigs, Paulo Morassutti.

O presidente do Cremers, Carlos Sparta, explica como irá funcionar o trabalho: “Faremos um diagnóstico do cenário, o que pode ser melhorado, levando pautas para discussão junto a parlamentares e autoridades dos governos Estadual e Federal”, afirma.

Segundo o presidente em exercício da Fehosul, Odacir Rossato, existem muitas pautas convergentes que podem ser trabalhadas em parceria. “O cenário atual da saúde em nosso Estado e no Brasil apresenta muitos desafios, entre eles a ampliação do acesso à saúde para a população e a busca por melhores condições de financiamento/remuneração de hospitais e profissionais", salienta.