RS registra 5.759 denúncias de irregularidades trabalhistas

O Rio Grande do Sul registrou 5.759 novas denúncias de irregularidades trabalhistas em 2022, número 16% superior ao de 2021, segundo o Ministério Público do Trabalho (MPT/RS). A maioria delas (46,7%) são referentes ao descumprimento de direitos básicos, como pagamentos e remuneração, duração de jornada e extinção de contratos. Os três últimos meses do ano concentraram denúncias sobre assédio moral eleitoral. Até o dia 6 de janeiro de 2023, foram recebidas 294 denúncias no Rio Grande do Sul, contra 217 partes diferentes. No País, foram 3.200 denúncias, contra 2.305 partes.

Foram firmados, até o dia 15 de dezembro, no Brasil, 300 Termos de Ajustamento de Conduta (TACs) e ajuizadas 80 ações civis públicas sobre o tema. As irregularidades específicas mais denunciadas continuam sendo as relativas a meio ambiente de trabalho (presentes em 28,4% das denúncias), com aumento expressivo de denúncias de discriminação e assédio (60%), em ano eleitoral marcado por casos de assédio moral eleitoral. O MPT concluiu as denúncias de maneira predominantemente não judicial, com a assinatura de 582 termos de ajuste de conduta. Foram ajuizadas 148 ações judiciais, um aumento de 43% em relação a 2021.

2022 em números