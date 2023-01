Coordenadorias Regionais de Educação do RS recebem 24 veículos para otimizar funções

A Secretaria de Educação (Seduc) recebeu nesta quarta-feira (11) das mãos do governador Eduardo Leite as chaves de 24 novos veículos. Os carros modelo Spin serão utilizados pelas Coordenadorias Regionais de Educação (CREs). Nesta primeira etapa, foram contempladas 15 coordenadorias. Até o fim de fevereiro, serão 41 novos veículos locados, com investimento anual de R$ 1,2 milhão. Cada coordenadoria receberá pelo menos duas Spin. O objetivo desse investimento na frota é otimizar o exercício das funções administrativas das CREs com as escolas e as comunidades escolares gaúchas.