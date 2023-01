Cursinho realiza aulão solidário pré-UFRGS em Porto Alegre

Um aulão solidário antes das provas para ingresso na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) - que acontecem nos dias 14 e 15 de janeiro - será realizado nesta sexta-feira (13) pelo pré-vestibular Fleming Medicina. O evento ocorre no Teatro do Bourbon Country, das 14h às 19h30, e será aberto a todos os vestibulandos ou estudantes de Ensino Médio.

Serão abordados conteúdos de todas as disciplinas cobradas no concurso apresentados por professores do curso. Os estudantes ainda receberão material de apoio para acompanharem as aulas e reforçarem os estudos em casa. A atividade também terá atrações nos intervalos das aulas e distribuição de brindes.