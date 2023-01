Baixo nível do Guaíba pode afetar abastecimento em 15 bairros de Porto Alegre

Com o nível do Guaíba marcando 55 centímetros abaixo do seu nível pleno na manhã desta quarta-feira (11), o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) emitiu nota alertando para a possibilidade de desabastecimento no Extremo-Sul e Leste da Capital.

O órgão informou no site da prefeitura da Capital que, se a condição não for favorável e o nível permanecer baixando, haverá problemas na captação da água bruta e tratamento devido à turbidez elevada da água.

O abastecimento pode ser afetado nos bairros Aberta dos Morros, Belém Novo, Boa Vista do Sul, Campo Novo, Chapéu do Sol, Extrema, Hípica, Ipanema (parte), Lageado, Lami, Lomba do Pinheiro, Pitinga, Ponta Grossa, Restinga e São Caetano.

De acordo com os dados monitorados pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema), na altura do Cais Mauá, a hidrodinâmica do lago está no sentido de redução de nível. Um dos fatores que contribui diretamente é a direção dos ventos, que nesta quarta-feira está no sentido sul.

Em matéria publicada no site da prefeitura, o diretor-geral do Dmae, Alexandre Garcia, explica que “o período de seca em que todo o Estado está enfrentando é alarmante. Porém, não há indícios de que a água bruta vá findar, mas sim que o processo de tratamento deva ser ajustado para garantia da qualidade da água distribuída”.

O departamento solicita que caso haja desabastecimento em outros pontos da cidade, seja informado através do 156 opção 2.