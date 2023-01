Novo abrigo de ônibus já está instalado em 130 pontos de Porto Alegre

Durante 2022, Porto Alegre ganhou abrigos de ônibus mais modernos graças a uma parceria público-privada. A concessão assinada entre a prefeitura e a empresa Eletromidia prevê que, até 2027, sejam instaladas 1.507 estruturas. No ano passado, mais de 130 abrigos foram instalados, 50 deles com painel fotovoltaico. Além disso, foram realizadas 2.158 ações de manutenção preventiva e limpeza.

O secretário de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior, destaca que a qualificação da infraestrutura de embarque e desembarque de passageiros é parte fundamental, dentro do Programa Mais Transporte.

A forma de remuneração do contrato para o parceiro privado é a exploração publicitária, que ocorre por meio de Mobiliários Urbanos para Informação (MUPIs) colocados próximo aos abrigos.

No total, já foram instalados 83 MUPIs vinculados à concessão de ônibus. A prefeitura, no entanto, tem ciência de que há outros painéis vinculados a abrigos de táxi e fixados em bancas de revistas, embora não pertença a gestão do município.

Além das 1.507 estruturas, a concessão de abrigos prevê a instalação de 100 câmeras, 18 painéis de Próxima Chegada, sem custo ao município, e 1.507 MUPIs, que servem para remunerar a concessionária e garantir a manutenção dos equipamentos durante os 20 anos de concessão, conforme informações obtidas via Lei de Acesso à Informação (LAI). O edital também prevê a utilização de 4% do tempo de mídia para informações públicas do município.

A instalação de painéis é permitida até 40 metros do local do abrigo e devem ser respeitadas a NBR 9050 de acessibilidade, do Contran, em questões relativas à obstrução de sinalização viária, e demais decretos relativos às distância das esquinas, entre outros quesitos com foco na mobilidade.

Os projetos passaram por análise na Secretaria de Mobilidade Urbana (Smmu) e na Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC). Segundo o diretor de Relações Governamentais da Eletromidia, José Carlos Angelucci, o objetivo da empresa é levar soluções que ajudem na transformação da cidade e que possam impactar a jornada diária das pessoas nas ruas de forma sustentável, conectada e dinâmica.