Sol e calor marcam a quarta-feira no Rio Grande do Sul

No Rio Grande do Sul, corrente de vento mais seco e quente de Norte para Sul irá propiciar um dia de bastante sol na maioria das áreas. A temperatura sobe rápido e poderá passar de 30°C ao redor de meio dia.

A tarde será escaldante com marcas ao redor e acima de 38°C no Oeste e Noroeste. Entre a tarde e a noite as pancadas de chuva poderão voltar a ocorrer de forma muito isolada com maior potencial na Metade Sul. A partir de quinta os temporais serão mais amplos e de maior intensidade com alerta para chuva forte, raios e vendavais isolados.

Porto Alegre terá ar mais seco favorece amplas aberturas de sol com previsão de calor intenso. Modelos meteorológicos baixo potencial de chuva. A partir de quinta-feira, a chuva e os temporais poderão ocorrer, preferencialmente no turno das tardes. Poderá chover forte com raios e vento na Capital.