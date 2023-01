CEEE tem prejuízo de R$ 7 milhões com roubo de cabos em 2022

O furto de cabos elétricos ocasionou o prejuízo de aproximadamente R$ 7 milhões para a CEEE Grupo Equatorial em 2022, informou a companhia em nota nesta terça-feira (10). Cerca de 110 toneladas de cabos foram furtados no ano, sendo registrados nos 72 municípios da área de concessão da companhia.

No ano de 2021, foram 51,5 toneladas furtadas, representando um prejuízo de aproximadamente R$ 5 milhões. A prática de roubo de de cabos, além de prejudicar a qualidade e a continuidade da distribuição, traz ônus na recomposição da rede que foi subtraída. Os cabos geralmente são retirados para a extração do cobre, produto comumente vendido em ferros-velhos.

No ano passado, em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, foram registrados 6.875 casos na área de concessão da companhia. Em quantidade de ocorrências, as áreas mais impactadas foram Rio Grande, no litoral Sul, a capital Porto Alegre e as cidades do litoral norte de Tramandaí, Capão da Canoa e Balneário Pinhal.

Em Porto Alegre, a prática mais comum é a de furto pequeno, de cerca de 30 m a 40 m de cobre. Em 2022, foram registrados 2.381 casos na capital, que resultaram em 71,4 km de cabos furtados ou 26 toneladas do produto, totalizando um prejuízo aproximado de R$ 1,7 milhão e prejudicando 900 mil clientes. O número só é superado pelos casos de Rio Grande, que chegaram a 2.731 ocorrências. No ano de 2021, os registros foram de 1781 ocorrências de furto de cabos na Capital.

Já no Litoral Norte, os principais casos são de furtos maiores, com subtração de até 3 ou 4 km de cabos por ocorrência e cinco casos por dia, em média. Em 2022, foram registrados 1.763 casos na região, com um total de 145 km de cabos furtados, sendo 53,7 toneladas do produto e prejuízo de cerca de R$ 3,35 milhão e afetando 345 mil clientes.

As cidades de São José do Norte, Tramandaí, Capão da Canoa, Balneário Pinhal, Tavares, Mostardas, Osório e Arroio do Sal são as com mais ocorrências na região. Em 2021, haviam sido registradas 775 ocorrências no Litoral Norte.