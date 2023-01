Anglo realiza aulas pré-provas para o vestibular da Ufrgs

No próximo fim de semana, dias 14 e 15 de janeiro, o Anglo, curso de Porto Alegre, promove aulas pré-provas para o vestibular da Ufrgs. Voltado para estudantes do Anglo e convidados, os encontros serão realizados na Sociedade Germânia - Salão Bavária, (avenida Independência, 1299, Porto Alegre) como preparação para as provas de cada um dos dias de aplicação do exame, que acontecem no período da tarde. O Anglo também garantiu 50 convites para alunos de escolas públicas, estimulando a inclusão e o acesso à universidade. As aulas ocorrem das 9h às 11h, no sábado, e das 8h40 às 11h, no domingo.

De acordo com o diretor do Anglo, Arthur Bernd, esta será uma oportunidade de os alunos revisarem com maior assertividade o conteúdo das provas. “As aulas terão duração de 2 horas no sábado e de 2h20min no domingo, quando serão revisados os conteúdos mais relevantes em cada uma das disciplinas. Também serão transmitidas dicas e orientações para a resolução das questões, bem como estratégia para os candidatos conquistarem um ótimo desempenho nos exames”, explica Bernd. As aulas serão ministradas por 20 professores, além dos profissionais da equipe do Anglo, que darão apoio à realização do evento.

Interessados devem fazer contato através do Instagram @anglors ou WhatsApp (51) 993782 884. O Anglo também está com matrículas abertas para diversas modalidades de cursos preparatórios em 2023, com descontos especiais para matrículas antecipadas.