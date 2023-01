Prefeitura de Pelotas restringe o uso de água potável em atividades não essenciais

A falta de chuva no último mês no Rio Grande do Sul e o cenário de estiagem , que pode ser uma das mais severas dos últimos anos, levaram a prefeitura de Pelotas a proibir o uso de água potável em atividades não essenciais. Decreto assinado na sexta-feira (6) proíbe o uso de água potável para a lavagem de veículos, calçadas e prédios; troca ou reposição da água de piscinas; irrigação de gramados e jardins; e para atividades consideradas não essenciais.

Em dezembro, apenas seis milímetros de chuva foram registrados no pluviômetro instalado na barragem Santa Bárbara - índice quase 15 vezes menor do anotado em 2020 e 2021. Em janeiro, as precipitações seguem insuficientes para repor os estoques: 0.2 milímetros, segundo o Laboratório de Agrometeorologia da Embrapa. Apesar disso, a prefeitura não avalia ainda colocar em prática o racionamento de água.

A prefeita da cidade, Paula Mascarenhas, reiterou que o decreto vem no momento em que a estiagem se agrava causando vários prejuízos, especialmente nos mananciais da cidade e riscos de desabastecimento. Paula lembrou que é fundamental a conscientização e o uso adequado da água neste momento. "Muitos municípios estão sendo obrigados a racionar. Nós não. Estamos restringindo para alguns fins e estamos fazendo todo o possível para evitar o racionamento, mas precisamos do apoio da comunidade, que deve entender não ser possível usar água tratada em situações não essenciais. Precisamos e contamos com a solidariedade, a compreensão e a adesão da comunidade a este decreto", disse.

Outra medida adotada pelo Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas (Sanep) será a desativação dos chuveiros disponíveis no Laranjal, considerando a não essencialidade dos equipamentos no momento e o mau uso relacionado à depredações e ao desperdício de água frequentemente registrado pelas equipes e denunciado pela população.

O não cumprimento das medidas poderá implicar em pena de advertência e na interrupção temporária do fornecimento de água ao infrator que já tenha incorrido na sanção anterior.