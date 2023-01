Prefeitura da Capital espera vender terreno da antiga Smic neste ano

Após seis anos em situação de abandono e degradação, o prédio da antiga Secretaria da Produção, Indústria e Comércio (Smic), situado entre a avenida Osvaldo Aranha e o Túnel da Conceição, foi demolido em setembro do ano passado. No entanto, o terreno de 3.813 m2, avaliado em quase R$ 7 milhões, está disponível para venda desde maio de 2022 e não apresenta prazos para definição de um novo proprietário.

Inaugurado em 1972, o espaço integra a lista de 98 bens municipais que aguardavam uma liberação legislativa para venda. Aprovada em maio, a autorização faz parte do projeto de Lei Complementar do Executivo, que implanta o programa de Gestão do Patrimônio Imobiliário de Porto Alegre. A iniciativa da prefeitura, que permite a gestão dos bens imóveis pertencentes ao município, foi da Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio.

O projeto prevê a formação de um fundo para depósito de recursos obtidos com as negociações dos bens, verba que seria usada na recuperação e manutenção de outros espaços da cidade. Dessa forma, o programa permite que os bens do município sejam vendidos, permutados, cedidos, parceirizados, além de abrir outras possibilidades de utilização dos valores, desde que estejam de acordo com o melhor interesse para a Administração Pública.

Com a autorização da Câmara, é possível realizar a venda do terreno destinado à antiga Smic. "O que decidimos foi fazer a demolição do prédio, porque já tínhamos o laudo da Secretaria de Obras que mostrava que o imóvel oferecia risco de desabamento para quem estivesse ao redor", explica o secretário da pasta, André Barbosa.

A retirada do prédio, segundo a Caixa Econômica Federal, valorizou o imóvel em R$ 600 mil. O terreno está avaliado em quase R$ 7 milhões sem a edificação. "Não há nada que nos impeça de realizar a venda, inclusive, acredito que já devem ter interessados naquela área, principalmente porque é muito valorizada e não temos interesse em construir nada para o município", complementa.

Antes da autorização de venda ser concedida, em janeiro de 2021, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) entregou, formalmente, à prefeitura de Porto Alegre, um pedido de cessão de uso do imóvel para a implementação de um parque científico e tecnológico, conhecido como Parque Zenit. No entanto, após um ano de tratativas, a Ufrgs desistiu da parceria. Procurada pela reportagem, a universidade esclareceu, em nota, que "não é proprietária ou detentora do referido prédio. Assim, não há elementos para manifestação".

De março a abril de 2022, o local foi ocupado por um grupo indígena que reivindicava a criação de uma Casa do Estudante Indígena, também pela Ufrgs, sendo esta a última finalidade do prédio antes da demolição. No valor de R$ 351,95 mil, a empresa Base Demolições & Serviços, contratada pela Smap, realizou o trabalho entre os meses de maio e setembro de 2022.

"Neste mês, iremos publicar um leilão de venda de imóveis, mas são imóveis que não estão na região central de Porto Alegre - lotes do Porto Seco. Na sequência, queremos colocar outros imóveis. Ainda não há uma decisão administrativa se vamos colocar o terreno da antiga Smic à venda nos próximos meses", diz Barbosa.