Celebrações em homenagem a Nossa Senhora dos Navegantes começam neste sábado (7) em Porto Alegre

Maria Fernanda Freire

Marcada por feriado municipal, 2 de fevereiro é uma data de festa para os fiéis de Porto Alegre. Na ocasião, comemora-se o dia de Nossa Senhora dos Navegantes, padroeira afetiva da Capital. A data é celebrada na cidade desde 1871, e a fé dos porto-alegrenses na santa tem origem na colonização ibérica da cidade.

A comemoração em honra a Nossa Senhora dos Navegantes é patrimônio imaterial da cidade de Porto Alegre desde 2010 e, este ano, as celebrações começam em janeiro, se estendendo até o feriado do dia 2. A festa terá início no próximo sábado (7), com a chamada Procissão Fluvial, que leva a imagem peregrina de Nossa Senhora dos Navegantes do Centro de Porto Alegre até a Ilha da Pintada.

De acordo com a secretária do Santuário de Nossa Senhora dos Navegantes e organizadora da Festa deste ano, Dione Tarso, a Procissão era tradicional nas celebrações da padroeira, porém não acontecia desde 1989. A tradição foi retomada em 2022, e será mantida em 2023. “A ideia da procissão é levar a festa e a santa para aonde a fé por ela começou, ou seja, nas comunidades de pescadores das ilhas”, afirma Dione. A imagem da Santa permanecerá na Ilha da Pintada até o dia 11 de janeiro.

Após isso, no dia 22 de janeiro, a programação festiva continua com a procissão terrestre da Imagem de Nossa Senhora dos Navegantes para o Santuário de Nossa Senhora do Rosário, nos ombros dos remadores devotos da Mãe dos Navegantes, seus guardiões. Neste dia, antes da procissão, acontecerá uma Missa presidida pelo Arcebispo Metropolitano, Dom Jaime Spengler, às 9 horas. Antecedendo a festa, há ainda a novena preparatória, que são nove dias de missas comemorativas a Nossa Senhora dos Navegantes.

Finalmente, no dia 2 de fevereiro, acontece o retorno de Nossa Senhora dos Navegantes para seu santuário, após a missa de abertura do evento no Santuário de Nossa Senhora dos Rosário. Na programação festiva, além das missas, também estão previstas apresentações teatrais e musicais. “Esperamos que a festa se torne um evento maior este ano, e que una as diferentes regiões da cidade na celebração”, explica Dione sobre o evento.