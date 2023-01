RS terá temperatura de até 35ºC nesta sexta-feira

O Rio Grande do Sul sofre influência de uma massa de ar muito seco. O amanhecer terá frio de inverno com marcas ao redor de 5°C nos pontos de maior altitude. A umidade relativa do ar despenca à tarde, com índices que poderão oscilar ao redor e abaixo de 15% nas áreas mais críticas com índices extremos de radiação.

O calor será intenso com máximas acima de 35°C em diversas cidades do Oeste, Centro e dos vales.

O vento se intensifica no fim do dia e aliviam a sensação de calor no Leste e Sul.

Em Porto Alegre, o tempo seco não dá trégua com mais um dia de muito sol na Capital e região.

A umidade relativa do ar fica reduzida, favorecendo altos índices de radiação. O vento que se intensifica a tarde ajuda aliviar a sensação de calor. O sol segue no fim de semana com mais calor.