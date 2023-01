RS terá quinta-feira de sol, ar seco e friozinho nos Campos de Cima da Serra

Nesta quinta-feira (5), uma massa de ar seco atinge o Rio Grande do Sul. Na maior parte do Estado, o dia começará fresco, com temperaturas amenas. Nas áreas de altitude mais elevada, o frio será mais intenso. Nos Campos de Cima da Serra, as mínimas devem ficar entre 6ºC e 8°C pela manhã.

Durante a tarde, a previsão é de vento e calor, com máximas acima de 35°C na Metade Oeste do Estado.

Os índices de radiação ultravioleta poderão atingir valores altos a extremos, exigindo cuidados com a pele.

Em Porto Alegre, a previsão é novamente de sol e calor. O tempo fica firme até meados da próxima semana, com temperaturas elevadas e vento no período da tarde. O tempo seco mantém os baixos níveis do Guaíba, assim como dos demais rios da Região Metropolitana.

Confira as temperaturas mínimas e máximas no RS:

RIO GRANDE DO SUL

Máxima de 35°C, e mínima de 13°C

PORTO ALEGRE

Máxima de 31ºC, e mínima de 17ºC