Marina Silva quer uma gestão ambiental forte no Brasil

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, afirmou estar ciente de que todos reivindicam um novo momento na gestão ambiental do Brasil, durante cerimônia de transmissão no Palácio do Planalto nesta quarta-feira. Marina é uma das protagonistas do setor em todo o mundo e aproveitou o momento para fazer críticas indiretas e diretas ao governo anterior, de Jair Bolsonaro.

"Este Palácio foi palco de vários atos contra o meio ambiente, contra interesses estratégicos do Brasil", disse. "Os anos que se passaram foram de um completo desrespeito", continuou citando vários grupos de pessoas e áreas ambientais. Sem mencionar um de seus antecessores, o ex-ministro Ricardo Salles, Marina comentou que "boiadas se passaram onde deveriam se passar políticas de proteção ambiental".

A ministra mencionou também que órgãos reconhecidos pela população, como Ibama e ICMBio, foram fragilizados e a política de mudança do clima, desmontada. "O Brasil era uma potência ambiental e virou um pária. Agora voltaremos a cuidar do tema com a devida importância", prometeu.

Marina voltou a citar a promessa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de que o tema será tratado por todas as áreas do governo de forma transversal. Ela comentou que o aumento do nome do ministério deve-se à urgência da mudança climática em todo o mundo e avaliou que os países mais ricos se mostraram incapazes de lidar com mudanças climáticas e que os mais pobres são prejudicados.

"O governo brasileiro não se furtará de assumir liderança nacional e internacional na área climática. A governança climática será tratada com transversalidade", salientou.