Período de confirmação das matrículas nas escolas estaduais pode ser feito até 13 de janeiro

O período de confirmação das matrículas da rede estadual de ensino para o ano letivo de 2023 segue até o dia 13 de janeiro diretamente na escola para onde o candidato foi designado. Para isso, é necessário que pais ou responsáveis apresentem a documentação necessária para a efetivação da vaga. O procedimento de entrega dos documentos e a confirmação da matrícula de forma presencial nas instituições de ensino são necessários para que o estudante garanta a sua vaga.

Os pais ou responsáveis devem apresentar os seguintes documentos: certidão de nascimento ou RG do aluno; comprovante de escolaridade do estudante; comprovante de residência e RG do responsável. Para os estudantes do 1º Ano do Ensino Fundamental é necessário apresentar o Cartão Nacional de Saúde (CNS), o Número de Identificação Social (NIS) e o atestado de vacinação. Em casos específicos de não designação, a Secretaria Estadual da Educação pede que os pais ou responsáveis entrem em contato com a Central de Matrículas de Porto Alegre pelos telefones (51) 3288.4895, (51) 3288.4894 ou (51) 3288.4892.

O contato também pode ser feito pelo e-mail [email protected] ou presencial no prédio anexo do 2º andar do Centro Administrativo Fernando Ferrari, na avenida Borges de Medeiros, 1.501. O horário de funcionamento da Central de Matrículas de Porto Alegre é das 8h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min. A Secretaria de Educação informa que os funcionários estão a disposição para solucionar cada um dos casos de forma conjunta com as famílias e nenhum estudante ficará sem vaga na rede estadual de ensino.

O início do ano letivo de 2023 nas escolas da rede pública de educação está marcado para o dia 23 de fevereiro. O encerramento das atividades escolares nas instituições de ensino acontecem no dia 22 de dezembro de 2023.