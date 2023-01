RS terá sol e sol em diferentes regiões nesta quarta

O Rio Grande do Sul começa esta quarta-feira (4) com variação de nuvens e pancadas esparsas de chuva em cidades da Metade Norte do Estado. Em geral, a chuva é fraca e com baixos acumulados. Por outro lado, a Metade Sul terá tempo firme com céu claro desde cedo.

Entre a tarde e a noite, uma massa de ar seco ingressa e afasta as nuvens do Estado com previsão de sol. A temperatura sobe e faz calor no Oeste e Noroeste gaúcho com marcas elevadas. O vento se intensifica no começo da noite, especialmente nas faixas Leste e Sul do território gaúcho.

Porto Alegre terá predomínio do sol com expectativa de aquecimento gradativo. O vento se intensifica da tarde para a noite predominando do quadrante Sul/Sudeste. Modelos indicam tempo firme até o domingo na Capital. Neste período o vento seguirá presente.

No Estado, a temperatura mínima é prevista em 13ºC e a máxima em 35°C. Em Porto Alegre, a mínima pode ficar em 19ºC e a máxima em 31ºC.