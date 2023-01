Dmae realiza recadastramento de clientes em Porto Alegre

Com o objetivo de conhecer o perfil de utilização de água pelo consumidor, o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) iniciou nesta terça-feira (3) o recadastramento dos 328 mil clientes de Porto Alegre. De acordo com a prefeitura, o levantamento será usado como referência para futuras atuações, como melhorias na distribuição de água, na reservação e no atendimento de modo geral.

O primeiro bairro a receber a ação será o Jardim Botânico, logo após, as visitas e vistorias ocorrem nos bairros Petrópolis, Bela Vista, Mont’Serrat, Auxiliadora e Santana, que fazem parte deste primeiro grupo. Os cadastradores comparecerão uniformizados, com a identificação da empresa Acquatec Sul e do Dmae, e farão perguntas básicas referente à residência e aos moradores, como o número de pessoas, confirmação da categoria do imóvel, número de economias, a metragem do local, além de outros dados relevantes para o estudo.

"É importante deixar claro que o Dmae não solicita dados como o CPF do cidadão e outros documentos e também não cobra nenhum pagamento em dinheiro ao morador", destaca o diretor-geral do Dmae, Alexandre Garcia. O Departamento irá divulgar periodicamente os próximos bairros que irão receber os cadastradores.

Entre as iniciativas, estarão sendo realizadas trocas de hidrômetros obsoletos. Após a conclusão da análise, a executora empresa contratada terá um prazo de 60 dias para a substituição dos hidrômetros em um prazo de até cinco anos.