Frente fria se afasta e sol volta ao RS nesta terça

O sol aparece em todo o Rio Grande do Sul nesta terça-feira (3), com o avanço de ar mais seco para o território gaúcho, enquanto uma frente fria se desloca pelo Paraná e por Santa Catarina, provocando chuva em diversas regiões dos dois estados.

Segundo a Metsul, o dia será de sol com nuvens, e a temperatura mínima prevista é de 21ºC e a máxima de 30ºC. Não se descarta ainda em pontos isolados do Norte gaúcho, próximos da divisa com o estado catarinense.

Com a chegada de ar mais seco, o abafamento desta segunda-feira (2) não se repete. O começo da manhã tem temperatura muito agradável, mas aquece rapidamente durante a manhã e a tarde será com calor na maioria das cidades gaúchas, mais intenso no Noroeste.

Em Porto Alegre e Região Metropolitana, o sol aparece, mas parte do dia ainda terá nuvens. A chegada de ar mais seco firma o tempo. A terça-feira terá amanhecer com temperatura agradável, mas a tarde terá a volta do calor.

Porto Alegre nos próximos dias: