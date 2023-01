IPE Saúde quer zerar dívida de R$ 200 milhões

O projeto de consolidar o Rio Grande do Sul como um polo nacional de qualidade no atendimento à saúde é um dos objetivos do segundo mandato do governador Eduardo Leite (PSDB), empossado no domingo.

Entre as pendências da gestão passada, está a reestruturação do Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul, seus dependentes e pensionistas (IPE Saúde) que prevê zerar a dívida de R$ 200 milhões.

"Nosso objetivo sempre foi reestruturar o IPE Saúde fazendo uma avaliação das suas finanças e tentando adotar as medidas necessárias do ponto de vista de gestão para conseguirmos nos reerguer", afirma o presidente do Instituto, Bruno Jatene.

Embora não tenha a data definida para uma primeira reunião sobre o assunto, a reformulação do IPE Saúde deve fazer parte da agenda do governador ainda em janeiro.

Atendendo mais de 1 milhão de beneficiários no Estado, o déficit do plano de saúde ultrapassou a marca de R$ 1 bilhão em março do ano passado. No período, instituições cogitaram suspender os atendimentos para usuários, o que acabou não ocorrendo.

A avaliação das finanças da operadora de saúde teve início justamente no mesmo período. Entre os itens estudados em março de 2021, foram considerados também a participação no mercado e a importância para o sistema público de saúde. Para diminuir a dívida, que já foi de R$ 650 milhões, para R$ 200 milhões, o instituto recorreu a um passivo do Estado.

"De lá para cá, conseguimos fazer um aporte de R$ 737 milhões, em vários meses, o que contribuiu para diminuição da dívida. Ela não está zerada exatamente porque ainda temos déficits mensais", explica Jatene. Com alterações entre os meses, devido a procura aos hospitais, o déficit mensal saiu de R$ 50 milhões nos meses de inverno para valores entre R$ 25 milhões e

R$ 30 milhões no verão.

Na mudança no plano, três frentes principais estão sendo trabalhadas: reestruturação da despesa, modernização institucional e receita. No primeiro momento, conforme explicação de Jatene, houve uma revisão completa nos itens remunerados junto aos prestadores, que incluem hospitais, clínicas, laboratórios médicos, pessoas físicas e jurídicas.

A etapa teve início em maio com atuação da Secretaria da Fazenda (Sefaz) e por inquérito civil do Ministério Público (MP), que solicitou que algumas medidas fossem adotadas pelo IPE, principalmente na remuneração. "Passamos a adotar preços de mercado, especialmente na parte de medicamentos, dietas e próteses, isso já nos permitiu ter uma redução de despesa ao longo desse período. Inclusive, tivemos alguns enfrentamentos por parte dos próprios prestadores e das entidades representativas, para poder discutir e avaliar", complementa o presidente.

Já na parte referente às alterações administrativas do instituto, uma série de ações já foram revisadas, incluindo protocolos médicos - especialmente aqueles ligados à oncologia. Além disso, houve o estabelecimento de padrões de sistema para identificação de eventuais fraudes, com os hospitais sendo recredenciados e dois portais lançados.

O primeiro, Portal do Segurado, permite a digitalização de todos os serviços, desde a solicitação de uma segunda via até a redefinição de senhas. Já o segundo é voltado para a Central de Atendimentos, sistema que foi alvo de críticas durante muito tempo entre os usuários. O tempo de espera de 30 minutos caiu para média de 2m27s.

O eixo correspondente à receita atua na recuperação de passivos históricos no Estado junto ao IPE Saúde. Uma das frentes, trata-se dos imóveis do Rio Grande do Sul. Conforme a Lei Complementar 15.145, publicada em abril de 2018, caso houvesse insuficiência de caixa no IPE, seria possível recuperar os recursos, por meio da transferência do montante avaliado em imóveis. Até o momento, foram transferidos R$ 32 milhões e o IPE busca novos recursos.

Com base na mesma lei, o instituto buscou a contribuição de pensionistas e recuperou cerca de R$ 82 milhões entre 2018 e 2019. Já no último trimestre de 2022, R$ 191 milhões foram destinados ao IPE Saúde, por meio do tesouro do Estado. Na reta final do ano passado, no dia 29 de dezembro, o Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) realizou o pagamento de R$ 6 milhões referentes à contribuição paritária devida dos servidores pensionistas no período de 2004 a 2018. O valor coloca em dia o passivo do órgão junto ao IPE Saúde.

Os depósitos correntes das diferentes instituições estão regularizados desde 2019, de modo que, atualmente, são feitos os devidos repasses. Contudo, ainda resta o passivo de anos anteriores - estima-se um total de

R$ 134,17 milhões a serem quitados pelos diferentes poderes.

Uma das preocupações dos usuários com a reestruturação é a possível mudança na forma de contribuição. O assunto ainda é tratado apenas de forma interna. "É um tema bastante delicado, que precisa ser discutido, avaliado e apresentado com base em cálculos atuais. Exige uma avaliação muito consistente em termos de déficits mensais, que é possível reduzir ainda em termos de despesa", diz Jatene.

A reestruturação do IPE Saúde abrange também a revisão completa da oferta de serviços, que pode resultar no aumento de atendimentos.