Frente fria chega ao RS provocando chuva em algumas regiões

Uma frente fria avança pelo Rio Grande do Sul e provoca aumento da nebulosidade, mas o sol chega a aparecer com nuvens no Estado. O sistema frontal traz chuva muito irregular e mal distribuída. Alguns locais nem terão chuva, mas apenas a virada do vento. Os volumes de precipitação serão baixos na maior parte dos municípios.

Chuva forte apenas em pontos localizados com risco de tempestades isoladas de vento e granizo. Antes da chegada da frente ainda estará quente e abafado, mas as máximas não sobem tanto quanto nesse domingo (1). A temperatura declina com a chuva, mas se instala abafamento com a maior umidade.

Em Porto Alegre, o sol chega a aparecer com nuvens na Grande Porto Alegre nesta segunda-feira, mas a nebulosidade aumenta e o tempo se instabiliza, com chuva na região. Não se pode afastar chuva forte ou temporal isolado. A temperatura não sobe tanto quanto ontem, o 1º de janeiro mais quente em ao menos 40 anos na região, mas ainda faz calor.