Réveillon na Orla deve receber mais de 100 mil pessoas; confira as atrações

A chegada de 2023 deve reunir mais de 100 mil pessoas na festa preparada para comemorar o Réveillon na Orla do Guaíba, próximo da Usina do Gasômetro, em Porto Alegre. Durante dois anos, não houve realização da festa no local, em função da pandemia de coronavírus.

A comemoração do novo ano terá dez atrações musicais que irão se apresentar no palco montado junto ao Guaíba. Na hora da virada, uma queima de fogos de sete minutos irá colorir o céu de Porto Alegre.

A novidade é o espaço Arena do Réveillon, destinado aos frequentadores que querem ficar em um lugar reservado e de maior comodidade. Com capacidade para 9 mil pessoas, a entrada é gratuita, mas os convites já estão esgotados. Os acessos foram reservados via plataforma Sympla.

É recomendado chegar cedo ao local, pois a entrada será prioritária para as 9 mil pessoas que estiverem com seus ingressos. Após a lotação, a cada saída é permitida uma nova entrada, medida que reforça a segurança de todos.

Quem não conseguiu ingresso pode curtir as atrações que estarão na Orla durante todo o tempo. A programação inicia às 17h do dia 31 e vai até às 2h do dia 1 de janeiro. Bares e quiosques da Orla estarão com horários especiais e 100 banheiros químicos serão colocados em toda a extensão do Trecho 1.

Haverá reforço nos efetivos de limpeza, segurança, fiscalização de trânsito e também de atividades ambulantes, em uma operação integrada com agentes do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU), Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSurb), Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo(SMDET), Guarda Municipal e Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), juntamente com a Brigada Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Programação musical do Réveillon na Orla

17h - DJ Cabeção

17h30 - Jei Silvanno

18h - DJ Rick Marx

18h30 - DJ Cabeção

19h - Amilton Lima com participação de Graciele Souza

19h40 - Imperadores do Samba

20h20 - DJ Raffa Santos

21h - MC Jean Paul

22h - DJ Cabeção

22h30 - Tributo a Tim Maia

23h45 - DJ Cabeção (contagem regressiva e queima de fogos)

00h15 - Virozueira

2h - Encerramento