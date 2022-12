Bento XVI autorizou a primeira beatificação realizada em Porto Alegre

A beatificação da Madre Bárbara Maix, religiosa fundadora da Congregação das Irmãs do Imaculado Coração de Maria, ocorreu durante o pontificado do Papa Bento XVI, que faleceu neste sábado (31), aos 95 anos. A beatificação de Madre Bárbara aconteceu no dia 6 de novembro de 2010 e reuniu milhares de fiéis no Gigantinho, em Porto Alegre.

Bento XVI foi representado pelo então Núncio Apostólico, Dom Lorenzo Baldisseri. Com a ação, o Papa reconheceu o milagre atribuído à religiosa austríaca que viveu no Rio Grande do Sul e abriu caminho para a próxima etapa: a canonização.

Um ano antes da beatificação, a Irmã Gentila Richetti, postuladora da causa de canonização, participou de encontro com o Papa. Ela pediu a bênção para a Congregação e comentou sobre a expectativa pelo evento. Bento XVI foi assertivo na previsão:

“Aos 30 de novembro de 2009, os Bispos do Regional Sul 3 (Rio Grande do Sul) tiveram a Visita ad Limina com o Papa Bento XVI. A convite de Dom José Mário Ströeher, então Bispo de Rio Grande, pude cumprimentá-lo e, ainda que brevemente, falar-lhe da Causa de Beatificação e Canonização de Barbara Maix, Fundadora da Congregação. O Papa perguntou-me: “onde será a Beatificação?” Respondi: “Em Porto Alegre”. E ele repetiu: Porto Alegre, então será mais alegre!”. Disse-lhe que a então Diretora Geral, Irmã Marlise Hendges, pedia a Bênção para toda a Congregação. Ele repetiu: “Para toda a Congregação!”.

Ao comentar a beatificação, Bento XVI afirmou em 07 de novembro de 2010: “Ontem em Porto Alegre, no Brasil, teve lugar a cerimônia de beatificação da Serva de Deus Maria Bárbara da Santíssima Trindade, fundadora da Congregação das Irmãs do Imaculado Coração de Maria. Que a fé profunda e a caridade ardente com que ela seguiu Cristo suscitem em muitos o desejo de entregar completamente a sua vida à maior glória de Deus e ao serviço generoso dos irmãos, de modo especial dos mais pobres e necessitados.”.

Bárbara Maix (1818-1853) nasceu em Viena, Áustria. Migrou para o Brasil em 1848 e faleceu em 1853, no Rio de Janeiro (RJ). Morou 14 anos em Porto Alegre. Para ser conhecida como santa, é preciso que um novo milagre seja reconhecido pelo Vaticano, o que está em analisado na Congregação para a Causa dos Santos. O presumido milagre atribuído à bem-aventurada ocorreu em Santa Lúcia do Piaí-Caxias do Sul e também é relativo a cura de queimadura grave.