Praias do Extremo Sul de Porto Alegre estão com todos os pontos próprios para banho

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) divulgou na última sexta-feira (30) do ano o relatório de balneabilidade das praias da Orla do Guaíba, localizadas nos bairros Belém Novo e Lami, no Extremo-Sul de Porto Alegre. Os seis pontos analisados estão próprios para banho. Foram realizadas cinco amostras em cada um dos pontos entre os dias 21 a 28 de dezembro. As análises são realizadas semanalmente pelo Dmae.